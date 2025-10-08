Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на портал Intelligence Online и комментарий медиарадницы экс-главнокомандующего ВСУ для NV.

Что пишут СМИ о Залужном?

По данным издания, уже несколько лет продолжаются дискуссии относительно того, кто может стать преемником Владимира Зеленского, однако некоторые из наблюдателей называют это пророссийской дезинформацией, направленной на раскол в стране.

Один источник, знакомый со списком потенциальных членов парламента, сообщил, что в него входят несколько высокопоставленных военных чиновников, и к ним обращались относительно возможного членства в парламенте, если Залужный станет преемником действующего президента Владимира Зеленского,

– пишет портал.

Журналисты также отмечают, что сам Валерий Залужный молчал относительно каких-либо будущих политических планов, а его команда якобы "жестко контролирует его публичные выступления в Лондоне". Такие же амбиции приписывают и Кириллу Буданову.

Как на это отреагировали у Залужного?

Медиарадница экс-главнокомандующего ВСУ и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного Оксана Тороп в комментарии NV отрицает, что тот готовится к выборам в любом формате, о чем сообщали ранее.

Пока идет война, ни о каких выборах Залужный не думает и ни к чему не готовится. Пусть хоть миллион раз это скажут и напишут какие-то источники, и его позиция четкая и неизменная,

– заявила она.

По ее словам, СМИ тиражируют информацию со ссылкой на анонимные источники, не проверяя ее. Кроме того, она также отметила неизменную позицию Валерия Залужного, что сначала надо сохранить Украину.

