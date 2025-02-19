Ответ на этот вопрос Залужный дал, выступая онлайн на мероприятии NV "Украина меняет мир. Диалоги о возможностях", сообщает 24 Канал.

Смотрите также "Не изменился и не сломался": Залужный сделал заявление в годовщину увольнения с должности главкома ВСУ

Будет ли Залужный баллотироваться в президенты

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ответил на вопрос, планирует ли он баллотироваться на выборах президента Украины.

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте сначала получим условия, при которых такой вопрос будет абсолютно уместным. Я считаю так: придут эти условия, тогда я как человек, который находится на государственной службе и работает непосредственно на государство, готов буду отвечать на такой вопрос,

– отметил дипломат.

Согласно его словам, "пока у нас задача одна: выстоять и сохранить наше государство".

"А уже после этого будем думать о другом", – резюмировал посол.

Смотрите также Залужный и Буданов: Зеленский высказался о потенциальных соперниках на выборах

Отметим, что согласно данным опроса, по состоянию на февраль этого года лидерами доверия среди украинцев являются Валерий Залужный (61,0%) и Кирилл Буданов (50,3%). Разница показателей общественного доверия между ними сейчас составляет 10,7%.