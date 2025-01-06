Американский подкастер украинского происхождения Фридман взял у президента трехчасовое интервью. Детали передает 24 Канал со ссылкой на подкаст Лекса Фридмана.

Смотрите также Общество против, – Зеленский объяснил ситуацию с выборами и ответил, когда они состоятся

Что сказал Зеленский о возможных дебатах с Залужным и Будановым

Автор подкаста назвал ряд возможных соперников Зеленского. Это Петр Порошенко, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Алексей Арестович, Виталий Кличко. Фридман попросил прокомментировать гаранта, что он думает об их видении будущего Украины.

Я думаю, что может быть еще большее количество кандидатов. Мы на самом деле не знаем, что будет. Они имеют право баллотироваться, если хотят. Да, если действительно хотят и имеют возможность, то могут баллотироваться и действовать, как желают. Серьезно. Самое важное, что они делают сейчас,

– ответил Зеленский.

Он добавил, что избирательная система в Украине состоит из многих партий, а не из двух, как в США. Поэтому все названные известные украинцы вполне могут выдвинуть свою кандидатуру на выборы.

Однако, по словам Зеленского, важно, "чтобы они делали все от них зависящее сегодня, а не начинали какую-то избирательную кампанию". Президент в очередной раз подчеркнул: проведение выборов во время войны может вызвать раскол в обществе.

"Когда мы делаем определенные шаги, много говорим о выборах, нагнетаем ситуацию вокруг этого вопроса – я считаю, что это неправильно. Вот почему я не согласен с некоторыми из этих людей, но я думаю, они могут баллотироваться. И, возможно, некоторые из них будут баллотироваться, и это нормально", – акцентировал глава государства.

Относительно того, победит ли он в дебатах Порошенко, Залужного, Буданова или Арестовича, Зеленский ответил так: это пока не в фокусе его внимания. Ведь самые сложные дебаты будут за столом переговоров с Россией, и именно на этом сосредоточен действующий президент.