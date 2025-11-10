Журналіст The Guardian поцікавився в українського президента, а чи боїться він Дональда Трампа, передає 24 Канал.
Дивіться також "Будь-що менше буде зрадою": Залужний сказав, яке закінчення війни справедливе
Чи боїться Зеленський Трампа?
Глава держави зауважив, що у нього конструктивні та предметні відносини з президентом США.
Я не боюся Трампа. Він – людина, його обрав народ. Ми повинні поважати вибір народу США,
– сказав політик.
Він додав, що Україна не є загрозою для Сполучених Штатів. Навпаки, США є стратегічним партнером України. Українці самі обрали для себе такий вектор розвитку – повернення до західних цінностей, до Європи.
"Боятися повинні вороги, а ми з Америкою – друзі", – підсумував Зеленський.
Також у розмові з журналістом президент назвав людину, яка, на його думку, повпливала на те, що Дональд Трамп змінив ставлення до України у кращий бік. Це, каже Зеленський, король Британії Чарльз.
Що відомо про стосунки Зеленського і Трампа?
- Ще під час першого президентського терміну Дональда Трампа його стосунки із Зеленським були напруженими. Передусім, вони були затьмарені скандалом з телефонною розмовою у липні 2019 року. За даними Конгресу, президент США тиснув на Зеленського. Він натякав, що військова допомога Україні залежить від того, чи почне Зеленський розслідування проти Джо Байдена. Цей епізод став центральним у процесі імпічменту Дональда Трампа – його звинуватили у зловживанні владою.
- Зустріч президентів 28 лютого 2025 року виявилася скандальною. Вони посперечалися у прямому ефірі.
- Американський президент неодноразово дозволяв собі образливі і безпідставні звинувачення на адресу Зеленського. Зокрема, він стверджував, що той буцімто є диктатором із маленьким рівнем підтримки.
- Втім, поступово, розчарування непоступливістю Путіна у Трампа зростало, і він змінював риторику щодо українського лідера.
- Так, після зустрічі у Білому домі 17 жовтня президент США назвав Зеленського сильним лідером і запевнив, що вони добре ладнають.