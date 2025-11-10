Журналіст The Guardian поцікавився в українського президента, а чи боїться він Дональда Трампа, передає 24 Канал.

Чи боїться Зеленський Трампа?

Глава держави зауважив, що у нього конструктивні та предметні відносини з президентом США.

Я не боюся Трампа. Він – людина, його обрав народ. Ми повинні поважати вибір народу США,

– сказав політик.

Він додав, що Україна не є загрозою для Сполучених Штатів. Навпаки, США є стратегічним партнером України. Українці самі обрали для себе такий вектор розвитку – повернення до західних цінностей, до Європи.

"Боятися повинні вороги, а ми з Америкою – друзі", – підсумував Зеленський.

Також у розмові з журналістом президент назвав людину, яка, на його думку, повпливала на те, що Дональд Трамп змінив ставлення до України у кращий бік. Це, каже Зеленський, король Британії Чарльз.

Що відомо про стосунки Зеленського і Трампа?