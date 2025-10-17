Про це пише 24 Канал з посиланням на трансляцію зустрічі в Білому домі 17 жовтня.

Дивіться також Попри розмову Трампа та Путіна: Зеленський їде до Білого дому вже в іншому статусі, – BBC

Що сказав Дональд Трамп на початку зустрічі з Зеленським?

Трамп зазначив, що Зеленський, як президент країни, де триває війна, сильно тримається та разом з народом протистоїть ворогу. Президент США заявив, що Володимир Зеленський наспраді багато чого пережив за цей час.

Він дуже сильний лідер, який багато чого пережив,

– сказав Трамп під час пресконференції.