Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Що сказав Трамп про Путіна та війну в Україні?

Дональд Трамп під час зустрічі Володимира Зеленського поблизу Білого дому у Вашингтоні швидко відповів на питання журналіста щодо війни в Україні. Президент США сказав, що він переконаний, що зможе змусити Володимира Путіна припинити війну в Україні.

Трамп сказав, чи зможе примусити Путіна до миру / Відео з акаунту Clash Report у соцмережі Х