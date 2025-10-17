Про таке інформує 24 Канал.
Пряма трансляція зустрічі Зеленського й Трампа
Український та американський президенти зустрілися у Вашингтоні. Володимир Зеленський прибув в офіційну резиденцію лідера Сполучених Штатів Америки.
Близько 20:30 Зеленський зустрівся з Трампом, вони одразу зайшли до Білого дому, не давши коментарів.
Очікується, що після зустрічі обидва очільники країн дадуть пресконференцію журналістам.
Це вже третя зустріч українського та американського лідерів у Білому домі. Минула зустріч Трампа і Зеленського у Вашингтоні була 18 серпня, тобто майже 2 місяці тому.
Також президент України та США бачилися 23 вересня на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Зустріч Зеленського та Трампа: дивіться відео
На який результат розраховує Зеленський після перемовин з Трампом?
Напередодні, 16 жовтня літак президента України приземлився у США.
В першій частині дня Зеленський провів перемовини з представниками американських оборонних компаній, зокрема Raytheon та Lockheed Martin. Сторони обговорили подальшу співпрацю й способи посилення обороноздатності України. Президент повідомив про конкретні потреби України в системах ППО, ракетах і винищувачах.
Як зазначив керівник Офісу президента, під час зустрічі Володимир Зеленський має намір порушити тему розширення переліку американської зброї, яку Вашингтон може надати Україні, зокрема йдеться про системи протиповітряної оборони Patriot та далекобійні ракети Tomahawk.