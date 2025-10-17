Про таке інформує 24 Канал.

Пряма трансляція зустрічі Зеленського й Трампа

Український та американський президенти зустрілися у Вашингтоні. Володимир Зеленський прибув в офіційну резиденцію лідера Сполучених Штатів Америки.

Близько 20:30 Зеленський зустрівся з Трампом, вони одразу зайшли до Білого дому, не давши коментарів.

Очікується, що після зустрічі обидва очільники країн дадуть пресконференцію журналістам.

Це вже третя зустріч українського та американського лідерів у Білому домі. Минула зустріч Трампа і Зеленського у Вашингтоні була 18 серпня, тобто майже 2 місяці тому.

Також президент України та США бачилися 23 вересня на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Зустріч Зеленського та Трампа: дивіться відео

На який результат розраховує Зеленський після перемовин з Трампом?