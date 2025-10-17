Об этом информирует 24 Канал.
Читайте также Зеленский до сих пор готов встретиться с Путиным, но есть два условия, – Axios
Прямая трансляция встречи Зеленского и Трампа
Украинский и американский президенты встретились в Вашингтоне. Владимир Зеленский прибыл в официальную резиденцию лидера Соединенных Штатов Америки.
Около 20:30 Зеленский встретился с Трампом, они сразу зашли в Белый дом, не дав комментариев.
Ожидается, что после встречи оба руководителя стран дадут пресс-конференцию журналистам.
Это уже третья встреча украинского и американского лидеров в Белом доме. Прошлая встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне была 18 августа, то есть почти 2 месяца назад.
Также президент Украины и США виделись 23 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Встреча Зеленского и Трампа: смотрите видео
На какой результат рассчитывает Зеленский после переговоров с Трампом?
Накануне, 16 октября самолет президента Украины приземлился в США.
В первой части дня Зеленский провел переговоры с представителями американских оборонных компаний, в частности Raytheon и Lockheed Martin. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и способы усиления обороноспособности Украины. Президент сообщил о конкретных потребностях Украины в системах ПВО, ракетах и истребителях.
Как отметил руководитель Офиса президента, во время встречи Владимир Зеленский намерен поднять тему расширения перечня американского оружия, которое Вашингтон может предоставить Украине, в частности речь идет о системах противовоздушной обороны Patriot и дальнобойных ракетах Tomahawk.