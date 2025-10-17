Об этом в разговоре с журналистами Axios заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает 24 Канал.

На чем Зеленский будет сосредотачивать внимание во время встречи с Трампом?

Президент Украины надеется, что его встреча в Белом доме с Трампом приведет к конкретным решениям по поставкам оружия.

Заметьте! Ермак подчеркнул, что Украина ожидает разрешения на получение дальнобойных ракет "Tomahawk", которые, по его мнению, могут изменить ситуацию на поле боя.

В то же время украинскую делегацию удивило заявление Трампа о его недавнем телефонном разговоре с Владимиром Путиным и договоренности провести встречу в Будапеште.

Ермак отметил, что несмотря на это, президенты Украины и США имеют конструктивные отношения – последние два телефонных разговора были содержательными, к тому же решение о встрече приняли довольно быстро.

По словам главы ОП, Зеленский планирует обсудить с Трампом расширение перечня вооружений, которые США готовы продать Украине, в частности системы Patriot и дальнобойных ракет "Tomahawk".

Украинская сторона считает, что такие поставки помогут уничтожать военные цели в глубоком тылу территории России и станут серьезным сигналом для Кремля.

Ермак подытожил, что украинская сторона рассматривает Трампа как политика, способного стать посредником для завершения войны.

Что известно о переговорах Зеленского с руководителями оборонных предприятий в США?

Во время своего визита в Вашингтон президент Украины встретился с представителями американских оборонных компаний Raytheon и Lockheed Martin.

На переговорах с представителями Raytheon, которая производит системы Patriot, он проинформировал о ситуации на фронте и рост российских ударов по гражданской инфраструктуре.

Стороны обсудили возможности производства, сотрудничество в укреплении украинской ПВО, повышение дальнобойности украинских ракет и перспективы совместного производства.

Обратите внимание! Зеленский отметил, что уже есть решения, способные усилить защиту украинцев, и власть работает над их реализацией.

Во время встречи с представителями Lockheed Martin, которая производит самолеты F-16, речь шла о дальнейшем сотрудничестве и усилении обороноспособности Украины. Президент сообщил о конкретных потребностях в системах ПВО, ракетах и истребителях.

По его словам, Россия усиливает атаки накануне зимы, поэтому Украине срочно нужно дополнительное усиление воздушной защиты.

