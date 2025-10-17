Про таке в розмові з журналістами Axios заявив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає 24 Канал.

На чому Зеленський буде зосереджувати увагу під час зустрічі з Трампом?

Президент України сподівається, що його зустріч у Білому домі з Трампом призведе до конкретних рішень щодо постачання зброї.

Зауважте! Єрмак підкреслив, що Україна очікує дозволу на отримання далекобійних ракет Tomahawk, які, на його думку, можуть змінити ситуацію на полі бою.

Водночас українську делегацію здивувала заява Трампа про його недавню телефонну розмову з Володимиром Путіним і домовленість провести зустріч у Будапешті.

Єрмак зазначив, що попри це, президенти України й США мають конструктивні відносини – останні дві телефонні розмови були змістовними, до того ж рішення про зустріч ухвалили доволі швидко.

За словами глави ОП, Зеленський планує обговорити з Трампом розширення переліку озброєнь, які США готові продати Україні, зокрема системи Patriot і далекобійних ракет Tomahawk.

Українська сторона вважає, що такі поставки допоможуть знищувати військові цілі в глибокому тилу території Росії й стануть серйозним сигналом для Кремля.

Єрмак підсумував, що українська сторона розглядає Трампа як політика, здатного стати посередником для завершення війни.

Що відомо про переговори Зеленського з керівниками оборонних підприємств у США?

Під час свого візиту до Вашингтона президент України зустрівся з представниками американських оборонних компаній Raytheon і Lockheed Martin.

На перемовинах з представниками Raytheon, яка виробляє системи Patriot, він поінформував про ситуацію на фронті та зростання російських ударів по цивільній інфраструктурі.

Сторони обговорили можливості виробництва, співпрацю у зміцненні української ППО, підвищення далекобійності українських ракет і перспективи спільного виробництва.

Зверніть увагу! Зеленський наголосив, що вже є рішення, здатні посилити захист українців, і влада працює над їх реалізацією.

Під час зустрічі з представниками Lockheed Martin, яка виготовляє літаки F-16, ішлося про подальшу співпрацю й посилення обороноздатності України. Президент повідомив про конкретні потреби в системах ППО, ракетах і винищувачах.

За його словами, Росія посилює атаки напередодні зими, тому Україні терміново потрібне додаткове посилення повітряного захисту.

