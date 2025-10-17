Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зустріч президентів США та України у Білому домі.

Дивіться також Він сильний лідер, – Трамп похвалив Зеленського та розповів про їхні стосунки

Що сказав Трамп про удари вглиб Росії ракетами США?

Дональд Трамп відповів на питання про удари вглиб Росії американською зброєю.

Ми будемо це обговорювати. Так, це ескалація, але будемо це обговорювати,

– зазначив президент США.

Також журналісти запитали Трамп стосовно відправлення ракет Tomahawk в Україну. Американський лідер зазначив, що проблема в тому, що ці ракети потрібні США.