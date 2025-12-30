Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу пояснив, що в таких домовленостях реально може працювати. Він окреслив, де закінчуються очікування від партнерів і починається те, що Україна має гарантувати собі сама.

Чи зобов'яжуть гарантії США воювати за Україну?

У розмовах про гарантії безпеки часто очікують простого результату: якщо документ підписали, то хтось автоматично вступить у війну на боці України.

Нагадаємо: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що США вперше задекларували готовність брати участь у гарантіях безпеки для України після досягнення перемир’я. Він наголосив, що такі сигнали дають підстави говорити про появу миру на горизонті, однак підкреслив необхідність складних компромісів, зокрема щодо територіальних питань.

Сергій Кузан пояснив, що це різні речі, бо союзництво означає юридичні зобов'язання, а не політичні заяви.

Союзник – це той, хто юридично зобов'язаний вступити у війну на боці свого союзника,

– зазначив Кузан.

Він наголосив, що не варто будувати план на ілюзії про "автоматичну" армію, яка прийде і зробить роботу замість України. За його словами, головна опора країни вже визначена, і саме вона має лишатися базою будь-яких домовленостей.

Ми можемо розраховувати виключно на наш народ, нашу армію, на наших дипломатів, на нашу зброю,

– уточнив Кузан.

Такі угоди, за його логікою, можуть посилювати позиції України і створювати додаткові зобов'язання для партнерів. Але вони не скасовують потреби тримати фокус на власній обороні та стійкості держави.

Які гарантії США будуть найкращими?

У переговорах із партнерами Україна шукає не красиві формулювання, а механізм, який працюватиме в разі нової агресії. Сергій Кузан пояснив, що серед запропонованих варіантів найсильнішим виглядає той, який може процедурно і юридично прив'язати Сполучені Штати до надання допомоги.

Саме ця опція максимально зобов'язати через Конгрес Сполучених Штатів надати Україні допомогу необхідну для відбиття можливої агресії – це є найкраща опція,

– зазначив Кузан.

Він наголосив, що йдеться щонайменше про забезпечення зброєю і коштами, а також про підготовку інфраструктури, яка потрібна для реалізації таких домовленостей.

Це і є вершина міжнародної дипломатії, міжнародних угод, на що можна розраховувати,

– підсумував Кузан.

Також він згадав ідею залучення іноземних військ як додатковий безпековий важіль, який може підсилити позицію України.

