Голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська в ефірі 24 Каналу пояснила, чому такий підхід може бути хибним. Вона окреслила, які умови мають відбутися паралельно, щоб країна взагалі могла повернутися до теми виборів.

Дивіться також Хоче підстрахуватись: чому Кремль поспіхом поскаржився Трампу через "атаку" на резиденцію Путіна

Коли можливі вибори в Україні?

Для виборів потрібна не лише політична готовність, а й чітка правова передумова, яку не обійти жодними проміжними сценаріями. Поки діє воєнний стан, виборча процедура не може стартувати за чинними правилами.

Не може бути виборів станом на сьогодні без завершення правового режиму воєнного стану,

– зазначила Айвазовська.

Вона уточнила, що цей режим не зникає сам по собі, бо пов'язаний із гарячою фазою війни та потребою в мобілізації і забезпеченні сил оборони. Тому прив'язувати вибори до будь-яких коротких пауз без зміни безпекової ситуації не спрацює.

Правовий режим воєнного стану не може завершитись до моменту припинення гарячої фази війни,

– підкреслила вона.

Окрема дискусія крутиться навколо формули про 60 днів припинення вогню як нібито достатнього вікна для голосування. Але це радше про тимчасову паузу, ніж про умови, у яких можна безпечно провести виборчий процес.

Стале припинення вогню – це не про 60 днів точно,

– наголосила Айвазовська.

Виборчі процедури в Україні проєктувалися під мирний час, а нинішній випадок у правила не закладали. Через це сама ідея швидкого старту впирається не в календар, а в рамку, для якої поки немає базових гарантій.

Останні новини про мирні переговори: