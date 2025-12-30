У Москві не збираються відмовлятися від початкових цілей повномасштабного вторгнення. Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Лаврова для росЗМІ.
Що кажуть у Кремлі?
За словами Лаврова, повноваження президента Володимира Зеленського "закінчилися ще у травні 2024 року". Москва вважає, що лише нова влада, обрана "прозоро" і за участі "всіх політичних сил, включно з тими, хто перебуває в Росії", може вести переговори про мир.
Лавров також застеріг, що проведення виборів не має використовуватися як привід для "паузи" у бойових діях. Основною умовою миру Росія називає відновлення "правових основ" української державності, які відповідали б уявленням Кремля.
Серед ключових вимог Москви:
- нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус України;
- повна демілітаризація та "денацифікація";
- заборона на присутність НАТО на території країни;
- гарантії прав російськомовних і захист "канонічного православ’я";
- визнання анексії Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
Що відомо про мирний план для закінчення війни в Україні?
Володимир Зеленський представив оновлену версією мирного плану, який складається з 20 пунктів. Він додав, що до головного документа додаються спеціальні додатки за окремими напрямами.
План включає угоду про ненапад, гарантії безпеки, зменшення чисельності ЗСУ в мирний час до 800 тисяч, проведення виборів та інтеграцію України до ЄС. Водночас за словами президента, найскладнішими залишаються питання територіальної цілісності та Запорізької АЕС.