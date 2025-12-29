Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.

Дивіться також Вимоги Росії виходять за межі України: в ISW розкрили умови Кремля щодо НАТО та ЄС

Що сказав Пєсков?

П️єсков заявив, що для припинення боїв "необхідне рішення" Києва щодо Донбасу – виведення військ з адміністративних кордонів.

Чи чекає Москва на виведення ЗСУ також з Херсонської та Запорізької областей, він не сказав.

Окрім того, Кремль вважає недоцільним публічно коментувати ідею створення вільної економічної зони на Донбасі та спільного управління ЗАЕС.

Росія думає про припинення військового конфлікту в контексті досягнення своїх цілей,

– цитують слова Пєскова щодо заяви Зеленського, що Москві потрібно готувати план Б.

Не забув Пєсков висловитися і про переговори Трампа та Зеленського. Каже, оцінять їх після того, як отримають інформацію від США.

Водночас, за його словами, Путін і Трамп нібито не обговорювали питання щодо різдвяного перемир'я в Україні.

Росія відмовляється від припинення вогню