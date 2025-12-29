Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

Скільки має тривати режим тиші для проведення референдуму?

Зеленський зауважив, що росіяни не хочуть припинення вогню просто на стільки днів, скільки потрібно для проведення референдуму.

Це для нас 60 днів. Ми розуміємо, що потрібно хоча б 60 днів,

– сказав президент.

Тож це залишається дуже складним питанням. Адже Росія хоче продовжувати тиснути на Україну війною, ракетами та артилерією.

Водночас, як наголосив Зеленський, Україні байдуже, що говорить Росія про референдум. Адже вона може говорити одне, а робити інше.

"Всі ці сигнали говорять про те, що вони не хочуть припинення вогню. Поки що. Але США над цим працюють. Референдум – це волевиявлення українського народу", – наголосив Зеленський.

