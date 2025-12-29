Відтак, говорити про скасування особливого стану чи відкриття кордонів для чоловіків зарано. Про це пише 24 Канал з посиланням на коментар Зеленського під час спілкування з журналістами.

Що сказав Зеленський про завершення воєнного стану після перемир'я?

Перемир'я, за словами Володимира Зеленського, є не єдиною умовою для скасування воєнного стану. Президент зазначив, що в Україні має завершитися війна. А без гарантій безпеки припинення війни фактично не буде.

Завершення воєнного стану буде в момент, коли в України з'являться гарантії безпеки. Без гарантій безпеки реально ця війна не закінчилась. Ми не можемо визнати, що вона закінчилася. Тому що може бути ризик повторної агресії з таким сусідом,

– розповів представника медіа Володимир Зеленський.

Український лідер додав, що під гарантіями безпеки розуміється моніторинг лінії фронту з боку партнерів та присутність миротворців. У такому випадку росіяни, ймовірно, не захочуть робити повторні атаки на українську територію.

Відповідно, гарантій безпеки Україна може отримати, коли будуть доопрацьовані всі документи щодо мирного плану та коли всі сторони, в тому числі росіяни, будуть готові їх підписати. Саме ця подія стане сигналом, що війна закінчилася.

Що ще сказав Зеленський під час минулого спілкування з журналістами?