Поэтому, говорить об отмене особого положения или открытии границ для мужчин рано. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Зеленского во время общения с журналистами.
Что сказал Зеленский о завершении военного положения после перемирия?
Перемирие, по словам Владимира Зеленского, является не единственным условием для отмены военного положения. Президент отметил, что в Украине должна завершиться война. А без гарантий безопасности прекращения войны фактически не будет.
Завершение военного положения будет в момент, когда у Украины появятся гарантии безопасности. Без гарантий безопасности реально эта война не закончилась. Мы не можем признать, что она закончилась. Потому что может быть риск повторной агрессии с таким соседом,
– рассказал представителя медиа Владимир Зеленский.
Украинский лидер добавил, что под гарантиями безопасности понимается мониторинг линии фронта со стороны партнеров и присутствие миротворцев. В таком случае россияне, вероятно, не захотят делать повторные атаки на украинскую территорию.
Соответственно, гарантий безопасности Украина может получить, когда будут доработаны все документы по мирному плану и когда все стороны, в том числе россияне, будут готовы их подписать. Именно это событие станет сигналом, что война закончилась.
Что еще сказал Зеленский во время прошлого общения с журналистами?
Президент Украины прокомментировал ход возможных переговоров с Россией. По его словам, сначала о мирных договоренностях будут говорить советники, а потом уже присоединятся и лидеры. Кроме того, европейские страны и США также должны согласовать все важные для мира вопросы, поэтому в январе состоится еще одна встреча Украины и партнеров.
Гарантии безопасности остаются важными для украинской стороны. Так Зеленский предложил Дональду Трампу предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности, с помощью которых может предоставляться защита от врага на 30 – 50 лет. Президент добавил, что между Украиной и США уже есть полностью согласованные решения.
Зеленский также рассказал, что Дональд Трамп проговорил с российским диктатором Владимиром Путиным каждый из 20 пунктов мирного плана. Как отметил украинский лидер, каждая сторона должна быть в одном контексте.