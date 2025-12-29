Поэтому, говорить об отмене особого положения или открытии границ для мужчин рано. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Зеленского во время общения с журналистами.

Что сказал Зеленский о завершении военного положения после перемирия?

Перемирие, по словам Владимира Зеленского, является не единственным условием для отмены военного положения. Президент отметил, что в Украине должна завершиться война. А без гарантий безопасности прекращения войны фактически не будет.

Завершение военного положения будет в момент, когда у Украины появятся гарантии безопасности. Без гарантий безопасности реально эта война не закончилась. Мы не можем признать, что она закончилась. Потому что может быть риск повторной агрессии с таким соседом,

– рассказал представителя медиа Владимир Зеленский.

Украинский лидер добавил, что под гарантиями безопасности понимается мониторинг линии фронта со стороны партнеров и присутствие миротворцев. В таком случае россияне, вероятно, не захотят делать повторные атаки на украинскую территорию.

Соответственно, гарантий безопасности Украина может получить, когда будут доработаны все документы по мирному плану и когда все стороны, в том числе россияне, будут готовы их подписать. Именно это событие станет сигналом, что война закончилась.

Что еще сказал Зеленский во время прошлого общения с журналистами?