Запланировано, что в Украине будет действовать контроль за линией соприкосновения. Об этом Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами 23 декабря, передает 24 Канал.
К теме Стали известны 20 пунктов мирного плана: какие вопросы вызвали наибольшие споры
Кто будет обеспечивать мониторинг, чтобы Россия не напала?
Владимир Зеленский рассказал журналистам о втором пункте мирного плана США. Он заявил, что документ является полным и безоговорочным соглашением о ненападении между Россией и Украиной. Механизм мониторинга разработают для контроля за линией соприкосновения. вероятно, он будет осуществляться с помощью космического беспилотника. в случае нового прорыва России он сразу будет сообщать о нарушениях.
По словам Зеленского, все детали должны разработать специальные технические группы. Президент также добавил, что конкретные пути мониторинга записаны не в рамочном документе, а уже в соглашении по безопасности.
В соглашении по безопасности они подробно прописаны, и это касается в частности мониторинговых миссий от США и европейских партнеров, соответствующих элементов, условий, последствий – как при нарушении мира среагирует та или иная сторона и тому подобное. В целом мы говорим о системе документов, и считаем, что все документы должны подписываться примерно в одно время, чтобы это сработало,
– рассказал Зеленский.
Украинский лидер отметил, что даже если подписание мирного плана и соответствующего соглашения будет проходить в разное время, но действовать они должны вместе. Ведь именно наличие гарантий безопасности является одной из предпосылок окончания войны и наоборот.
Что сказал Зеленский о мирном плане США и восстановлении Украины?
Владимир Зеленский отметил, что на восстановление территорий после завершения войны будут идти все средства от международных партнеров. Они будут использованы исключительно для тех территорий, которые контролирует Киев. Партнеры готовы инвестировать деньги для восстановления газовой инфраструктуры и реконструкции городов и жилых районов Украины.
Президент также рассказал, что согласно 16 пункту мирного плана будет заключено морское соглашение. Оно позволит Украине использовать Днепр и Черное море для коммерческой деятельности, а Кинбурнскую косу, что в Николаевской области, будет демилитаризовано.
По словам Зеленского, Россия не будет отказываться от мирного урегулирования конфликта, ведь в таком случае получила бы новые санкции со стороны США. В Вашингтоне хотят как можно быстрее заключить соглашение и Путин в любом случае будет вынужден его поддержать.