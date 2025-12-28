Деталі передає 24 Канал.

Що каже Зеленський про референдум?

Журналісти запитали президента, чи є в нього план взаємодії з українським суспільством на випадок, якщо народ не сприйме результати його домовленостей зі Сполученими Штатами Америки. Інакше кажучи, чи є якийсь план Б.

Зеленський закликав передусім дивитись на план А, тобто на закінчення війни.

Зараз ми маємо прогрес зі Сполученими Штатами Америки, але це одна сторона – це ми з американцями. А є ще друга сторона, складна – американці з росіянами. Наше завдання на сьогодні – покласти всі можливості на папері, щоб ми мали і гарантії безпеки, і договори про відновлення, і 20-пунктний план. Є там компромісні речі. Якщо у нас будуть речі, які викликають багато запитів, є незадоволеність суспільства, ми будемо про це говорити з суспільством, і будемо думати, як вирішувати ті чи інші питання,

– запевнив гарант.

Він сказав: вважає, що діалог з суспільством вже є і відкритий до цього.

"Діалог з суспільством буде проводити також американська сторона, вони хочуть це робити. Також щодо гарантій безпеки: це Коаліція охочих і американці. І я говорив з Марком Рютте, генсеком НАТО, він готовий проговорювати навіть деякі деталі щодо гарантій від Коаліції охочих. Я думаю, що все це допоможе. Дуже важливо, щоб ми були відкриті до нашого суспільства. Зрештою є референдум, зрештою є вибори, є багато інструментів, як суспільство буде показувати своє законне волевиявлення", – розповів лідер держави.

Зеленський вбачає, що шляхом до ухвалення тих чи інших рішень може бути або референдум, або ті чи інші законодавчі зміни. Водночас найголовніше – гарантії безпеки.

"І якщо американська сторона піднімає питання щодо референдуму або щодо виборів, точно це не може бути в таких умовах, в яких живемо ми сьогодні. А саме – щодо атак", – висловився президент.

Як голосувати, якщо постійно тривога?

Нардеп Ярослав Железняк проаналізував події 27 грудня, коли в Києві постійно оголошували тривогу.

"На прикладі столиці, за час, коли відкриті дільниці, 8:00 – 20:00, тобто 12 годин. Повітряна тривога у Києві була 7 годин 19 хвилин. Не було повітряної тривоги лише 4 години 41 хвилину. Як ви думаєте, чи скористається ворог в день виборів ось такою історією, щоб легко підірвати легітимність процесу та явки?" – риторично запитав він.