Детали передает 24 Канал.

Что говорит Зеленский о референдуме?

Журналисты спросили президента, есть ли у него план взаимодействия с украинским обществом на случай, если народ не воспримет результаты его договоренностей с Соединенными Штатами Америки. Иначе говоря, есть ли какой-то план Б.

Зеленский призвал прежде всего смотреть на план А, то есть на окончание войны.

Сейчас мы имеем прогресс с Соединенными Штатами Америки, но это одна сторона – это мы с американцами. А есть еще вторая сторона, сложная – американцы с русскими. Наша задача на сегодня – положить все возможности на бумаге, чтобы мы имели и гарантии безопасности, и договоры о восстановлении, и 20-пунктный план. Есть там компромиссные вещи. Если у нас будут вещи, которые вызывают много запросов, есть недовольство общества, мы будем об этом говорить с обществом, и будем думать, как решать те или иные вопросы,

– заверил гарант.

Он сказал: считает, что диалог с обществом уже есть и открыт к этому.

"Диалог с обществом будет проводить также американская сторона, они хотят это делать. Также относительно гарантий безопасности: это коалиция желающих и американцы. И я говорил с Марком Рютте, генсеком НАТО, он готов проговаривать даже некоторые детали относительно гарантий от Коалиции желающих. Я думаю, что все это поможет. Очень важно, чтобы мы были открыты к нашему обществу. В конце концов есть референдум, в конце концов есть выборы, есть много инструментов, как общество будет показывать свое законное волеизъявление", – рассказал лидер государства.

Зеленский видит, что путем к принятию тех или иных решений может быть или референдум, или те или иные законодательные изменения. В то же время самое главное – гарантии безопасности.

"И если американская сторона поднимает вопрос о референдуме или о выборах, точно это не может быть в таких условиях, в которых живем мы сегодня. А именно – относительно атак", – высказался президент.

Как голосовать, если постоянно тревога?

Нардеп Ярослав Железняк проанализировал события 27 декабря, когда в Киеве постоянно объявляли тревогу.

"На примере столицы, за время, когда открыты участки, 8:00-20:00, то есть 12 часов. Воздушная тревога в Киеве была 7 часов 19 минут. Не было воздушной тревоги только 4 часа 41 минуту. Как вы думаете, воспользуется ли враг в день выборов вот такой историей, чтобы легко подорвать легитимность процесса и явки?" – риторически спросил он.