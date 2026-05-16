ПВО работала в разных регионах Украины. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Смотрите также Россия атаковала Одесскую область: какие последствия и есть ли пострадавшие

Как отработала ПВО?

В ночь на 16 мая Россия атаковала регионы Украины 294 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям:

Орел,

Курск,

Брянск,

Миллерово,

Шаталово,

Приморско-Ахтарск,

Чауда – ТОТ АР Крым,

Гвардейское – ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении Воздушных сил.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, защитники неба уничтожили 269 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге, в центре и на востоке страны.

К сожалению, зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 9 локациях.



Работа ПВО в ночь на 16 мая / Инфографика ПС ВСУ

В воздушных силах сообщили, что вражеские беспилотники продолжают находиться в воздушном пространстве Украины. Соблюдайте правила безопасности и в случае объявления сигнала "воздушная тревога" находитесь в безопасных местах.

Где объявлена ​​воздушная тревога: смотрите на карте



Что известно о последствиях террора России?

В ночь на 16 мая враг атаковал Одесскую область. Под ударом находился Измаильский район. В результате ударов повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома. К сожалению из-за вражеской атаки есть пострадавшие, которым оперативно оказывают медицинскую помощь. Кроме того, известно, что в результате повреждения линий электропередачи в Измаильском районе обесточены 39 населенных пунктов, без электроэнергии остаются 22 662 абонента.

В Полтавской области также зафиксировали последствия российской атаки. Известно о падении обломков российских беспилотников в Полтавском и Миргородском районах. В Полтаве повреждены частные дома и здание детского сада. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Вышгородском районе Киевской области также известно о разрушении. Поврежден частный дом и территория коммунального предприятия. Обломками и взрывной волной повреждены семь транспортных средств – грузовики, трактор и легковые автомобили.