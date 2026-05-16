ПВО работала в разных регионах Украины. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Как отработала ПВО?
В ночь на 16 мая Россия атаковала регионы Украины 294 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям:
- Орел,
- Курск,
- Брянск,
- Миллерово,
- Шаталово,
- Приморско-Ахтарск,
- Чауда – ТОТ АР Крым,
- Гвардейское – ТОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
– говорится в сообщении Воздушных сил.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, защитники неба уничтожили 269 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге, в центре и на востоке страны.
К сожалению, зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 9 локациях.
Работа ПВО в ночь на 16 мая / Инфографика ПС ВСУ
Что известно о последствиях террора России?
В ночь на 16 мая враг атаковал Одесскую область. Под ударом находился Измаильский район. В результате ударов повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома. К сожалению из-за вражеской атаки есть пострадавшие, которым оперативно оказывают медицинскую помощь. Кроме того, известно, что в результате повреждения линий электропередачи в Измаильском районе обесточены 39 населенных пунктов, без электроэнергии остаются 22 662 абонента.
В Полтавской области также зафиксировали последствия российской атаки. Известно о падении обломков российских беспилотников в Полтавском и Миргородском районах. В Полтаве повреждены частные дома и здание детского сада. По предварительной информации, пострадавших нет.
В Вышгородском районе Киевской области также известно о разрушении. Поврежден частный дом и территория коммунального предприятия. Обломками и взрывной волной повреждены семь транспортных средств – грузовики, трактор и легковые автомобили.