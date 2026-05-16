ППО працювала у різних регіонах України. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

У ніч на 16 травня Росія атакувала регіони України 294 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків:

Орел,

Курськ,

Брянськ,

Міллєрово,

Шаталово,

Приморсько-Ахтарськ,

Чауда – ТОТ АР Крим,

Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– йдеться в повідомленні Повітряних сил.

За попередніми даними, станом на 09:00, оборонці неба знищили 269 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

На жаль, зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях.



Робота ППО у ніч на 16 травня / Інфографіка ПС ЗСУ

У Повітряних силах повідомили, що ворожі безпілотники продовжують перебувати у повітряному просторі України. Дотримуйтеся правил безпеки та у разі оголошення сигналу "повітряна тривога" перебувайте у безпечних місцях.

Що відомо про наслідки російського терору?

У ніч проти 16 травня ворог атакував Одеську область. Під ударом був Ізмаїльський район. Внаслідок ударів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. На жаль через ворожу атаку є постраждалі, яким оперативно надають медичну допомогу. Крім того, відомо, що внаслідок пошкодження ліній електропередачі в Ізмаїльському районі знеструмлено 39 населених пунктів, без електроенергії залишаються 22 662 абоненти.

На Полтавщині також зафіксували наслідки російської атаки. Відомо про падіння уламків російських безпілотників у Полтавському та Миргородському районах. У Полтаві пошкоджено приватні будинки та будівлю дитячого садка. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У Вишгородському районі, що на Київщині також відомо про руйнування. Пошкоджено приватний будинок та територію комунального підприємства. Уламками й вибуховою хвилею пошкоджено сім транспортних засобів – вантажівки, трактор та легкові автомобілі.