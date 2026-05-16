О последствиях ударов оккупантов по Одесской области сообщили в Измаильской районной государственной администрации.

Ночью 16 мая Россия цинично атаковала Измаильский район. В результате ударов повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

К сожалению из-за вражеской атаки есть пострадавшие, которым оперативно оказывают медицинскую помощь, а тяжелых травм зафиксировано не было.

Последствия вражеской атаки по Одесской области / Фото председателя Одесской ОГА Олега Кипера

В результате повреждения линий электропередачи в Измаильском районе обесточены 39 населенных пунктов, без электроэнергии остаются 22 662 абонента.

Энергетики работают над восстановлением, а профильные службы – над ликвидацией последствий атаки и фиксацией повреждений,

– отметили в госадминистрации. Председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в результате атаки России один из дронов попал в пятиэтажный жилой дом. Также пострадала и портовая инфраструктура: складское помещение и админздание. Было зафиксировано падение обломков на территорию образовательного учреждения. Вниманию! Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов рассказал 24 Каналу, что Россия осуществила комбинированные удары по Украине как раз во время поездки президента США в Китай. Российский диктатор Путин предпочел бы также присутствовать там. Пекин имеет возможность повлиять на Кремль для прекращения огня и быть гарантом соблюдения им мирного соглашения; Путин боится, что вопросы по России будут решаться без ее участия.

Что известно о недавних российских атаках?

В Чернобыльской зоне 14 мая из-за российской атаки вспыхнули новые пожары, которые осложняют сильное задымление и труднодоступная местность. Радиационный фон в Зоне отчуждения не превышает контрольные уровни, однако вражеские удары создают угрозу для экосистемы.

Российский беспилотник 15 мая атаковал железнодорожную станцию в Вольнянске, Запорожская область, попав в пригородный поезд, в результате чего ранены двое гражданских. Электропоезд был остановлен для эвакуации пассажиров, а на месте продолжаются работы по восстановлению движения и мониторинг ситуации с безопасностью.

Оккупанты 14 мая нанесли массированный воздушный удар по Киеву, многих пострадавших госпитализировали, известно о жертвах. В результате атаки зафиксированы разрушения в нескольких районах, в частности обрушение конструкций домов и возгорания на территории АЗС и жилых зданий.