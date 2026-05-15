Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).
Что сейчас происходит в Чернобыльской зоне?
14 мая после сбития российских беспилотников "Герань-2" на территории Опачицкого природоохранного отделения Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника вспыхнули новые пожары.
Сейчас работу спасателей существенно затрудняют сильное задымление, поваленные деревья и труднодоступная местность. Для прокладки путей к очагам возгорания используют тяжелую технику, бульдозеры и бензопилы.
Отмечается, что на местах падения дронов обнаружили их обломки, там также работают пиротехнические подразделения ГСЧС.
Несмотря на новый пожар, радиационный фон в Зоне отчуждения не превышает контрольные уровни. Автоматизированной системой радиационного контроля превышений контрольных уровней мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не зафиксировано,
– отметили в ГАЗО.
Представители агентства также добавили, что российские атаки снова создают угрозу для экосистемы Чернобыльской зоны, ведь каждый пожар несет риски для лесов, животного мира и территорий, которые восстанавливались после аварии на ЧАЭС десятилетиями.
Российские атаки вызвали новый пожар / Фото: ГАЗО
Справка. Зона отчуждения охватывает территорию площадью примерно 2,6 тысячи квадратных километров. В нее входят северные районы Киевщины, в частности города Припять и Чернобыль, а также часть территорий Житомирской области вблизи границы с Беларусью.
Напомним, на днях в Зоне отчуждения уже происходил масштабный лесной пожар – тогда огонь охватил более 1 000 гектаров территории. Возгорание быстро распространялось по территории, охватывая новые кварталы лесного массива из-за сильных порывов ветра.
На отдельных участках леса работу спасателей осложняла угроза взрывоопасных предметов, из-за чего доступ к части территорий был ограничен. Окончательно потушить пожар удалось только 13 мая.
Власти сообщали, что радиационная ситуация остается стабильной, а никаких опасных повышений в результате пожара не наблюдали.
Украинцев могут наказать за сжигание травы: что известно?
Во время потепления в Украине повышается уровень пожарной опасности. Спасатели призывают население не сжигать сухую растительность и соблюдать правила безопасности.
Стоит отметить, что сжигание сухой растительности считается административным правонарушением и также влечет за собой значительные штрафы. Для граждан сумма взыскания может составлять от 3060 до 6120 гривен, хотя в отдельных случаях штрафы бывают и выше.
По данным правоохранителей, для должностных и юридических лиц наказание значительно строже – штраф может достигать более 21 тысячи гривен.
Усиленная ответственность также предусмотрена в случаях, когда поджог сухостоя повлек повреждение имущества или создал угрозу для жизни и здоровья людей.
Кроме этого, нарушением правил безопасности считается не только сам факт поджога, но и его последствия. Если огонь перекидывается на соседние территории и наносит ущерб, размер компенсации может возрасти.