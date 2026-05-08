Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

Какая ситуация с радиацией?

Согласно официальной информации, радиационная ситуация на территории Украины, в частности на севере Киевской области, по состоянию на утро 8 мая остается стабильной, никаких опасных повышений пока не наблюдается.

По данным, полученным от Национальной гидрометеорологической службы ГСЧС Украины, уровень гамма-излучения находится в пределах нормы на всей территории страны,

– говорится в сообщении.

Там призвали ориентироваться только на официальные источники информации в случае появления противоречивых сообщений о ситуации в Чернобыльской зоне. Сейчас продолжается ликвидация масштабного пожара, детали обнародуют позже.

Что этому предшествовало?

По последним обновленным данным спасателей, приблизительная площадь пожара уже превысила 1100 гектаров, огонь быстро распространяется по территории, охватывая новые кварталы лесного массива из-за сильных порывов ветра.

Ситуация осложняется сухой погодой, сильным ветром и минной опасностью на отдельных участках территории, что существенно ограничивает возможность проведения работ по тушению,

– писали в ГСЧС.

Также отмечали, что из-за риска обнаружения взрывоопасных предметов в некоторых лесных массивах Чернобыльской зоны часть работ по тушению пожара пришлось временно ограничить. На месте работают подразделения ГСЧС.

К ликвидации пожара привлекли специализированную технику, а также другие службы. Сейчас основные усилия сосредоточены на сдерживании дальнейшего распространения пожара и ликвидации отдельных очагов возгорания на этой местности.

Почему возможна угроза утечки радиации?

Зоной отчуждения называют территорию вокруг Чернобыльской атомной электростанции, которая подверглась радиоактивному загрязнению после одной из самых опасных техногенных катастроф 26 апреля 1986 года.

После взрыва на ЧАЭС жителей окрестных населенных пунктов эвакуировали, а вокруг станции ввели специальную зону с ограниченным доступом, она достигает ближайших 30 километров от соответствующего объекта.

Площадь зоны отчуждения достигает около 2,6 тысяч квадратных километров. К ней относятся территории на севере области, в частности Припять и Чернобыль, а также часть Житомирской области на границе с Беларусью.