Подробности инцидента в эксклюзивном комментарии 24 Канала предоставили в ГСЧС Киева.

Что известно о пожаре в Киеве?

Сообщается, что возгорание произошло на улице Гната Хоткевича. Представитель ГСЧС Павел Петров уточнил, что произошло возгорание мусора с переброской на здание, расположенное рядом.

В сети предполагают, что речь идет о горении местной СТО. Писали также о временной остановке трамваев до метро Лесная, к месту происшествия направлялись пожарные машины.

По информации спасателей, предоставленной для 24 Канала, повреждена также машина. По состоянию на момент публикации пожар на площади около 250 метров удалось локализовать, к его тушению привлекли 25 работников ГСЧС.

К счастью, информация о пострадавших не поступала.

Кстати, отслеживать статистику пожаров в Украине, в частности в Киеве, можно в режиме реального времени на сайте SaveEcoBot.

