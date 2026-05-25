Также известно о двух пострадавших. Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Какие последствия обстрелов Черниговской области?

По данным Черниговской ОВА, вечером 24 мая российские войска атаковали беспилотниками Чернигов. В городе в результате атаки поврежден частный дом. Пострадали две женщины – 39 и 44 лет.

Враг продолжил атаку утром 25 мая. От удара одного из БпЛА вспыхнула хозяйственная постройка, а другой дрон упал вблизи частного двора.

Последствия ударов БпЛА по Черниговщине / Фото Нацполиции

Последствия российских обстрелов фиксируют также в области. В Корюковке в результате удара дрона возле частного дома загорелись дрова. А в селе Сновской общины поврежден дом от атаки БпЛА "Молния".

Кроме того, из-за удара вражеского FPV-дрона в Семеновке повреждены автомобиль и частный дом. Также в селах Новгород-Северской и Репкинской громад в результате атак горела сухая трава.

В течение прошлой недели защитники в области обезвредили 437 вражеских ударных дронов – это те беспилотники, которые летели по нашим городам и селам, которые летели в соседние области,

– отметил Вячеслав Чаус.

Напомним, что в ночь на 25 мая Россия запустила по Украине 262 ударные беспилотники, в частности реактивные дроны типа Shahed. Силы ПВО сбили или подавили 246 вражеских целей. Однако зафиксировано попадание на девяти локациях.

Уже утром российская армия обстреляла Павлоград, в Днепропетровской области. В результате удара повреждена многоэтажка, произошел пожар.