Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Что известно об атаке на Павлоград?
Воздушную тревогу в Павлоградском районе объявили в 9 утра.
В 9:42 Александр Ганжа сообщил об атаке.
Российским ударом изуродована многоэтажка в Павлограде. На месте вспыхнул пожар.
В ОВА также сообщили, что один человек получил ранения – это 18-летний юноша.
Он госпитализирован в состоянии средней тяжести,
– отметил Ганжа.
Угроза для области сохраняется. В 9:51 Воздушные силы предупредили о БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Васильевку, а в 10:20 – в направлении Павлограда.
Напомним, что с вечера 24 мая до 8 утра 25 мая Россия запустила по Украине 262 БпЛА.
ПВО сбила/подавила 246 из них на Севере, Юге и Востоке страны. Но, к сожалению, есть попадание 10 беспилотников на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на еще 7.