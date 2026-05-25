Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Что известно об атаке на Павлоград?

Воздушную тревогу в Павлоградском районе объявили в 9 утра.

В 9:42 Александр Ганжа сообщил об атаке.

Российским ударом изуродована многоэтажка в Павлограде. На месте вспыхнул пожар.

В ОВА также сообщили, что один человек получил ранения – это 18-летний юноша.

Он госпитализирован в состоянии средней тяжести,

– отметил Ганжа.

Угроза для области сохраняется. В 9:51 Воздушные силы предупредили о БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Васильевку, а в 10:20 – в направлении Павлограда.

Напомним, что с вечера 24 мая до 8 утра 25 мая Россия запустила по Украине 262 БпЛА.

ПВО сбила/подавила 246 из них на Севере, Юге и Востоке страны. Но, к сожалению, есть попадание 10 беспилотников на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на еще 7.