На Мукачевщине в районе поселка Воловец пожар охватил около 75 гектаров леса. Об этом сообщает Закарпатская ОГА.

Смотрите также Гигантские пожары в Чили унесли почти два десятка жизней: в сети распространяют жуткие кадры

Что известно о лесном пожаре на Закарпатье?

Причина возгорания устанавливается.

К тушению пожара привлечено 19 единиц техники, 128 человек и авиация. С огнем помогают бороться и местные жители.

На месте образован штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Ситуация находится на моем личном контроле. Благодарен спасателям, которые укрощают стихию, общине и ее жителям за неравнодушие и помощь,

– отметил глава ОВА Мирослав Билецкий.

У ГСЧС рассказали, что сообщение о пожаре получили 5 мая в 15:27. Речь шла о возгорании лесной подстилки в урочище Килица вблизи поселка Воловец Мукачевского района. Там также уточнили, что для мониторинга ситуации с воздуха используются дроны.

Масштабный пожар возле Воловца / Фото ОВА, ГСЧС

Справка: Воловец – это небольшой горный поселок в Украинских Карпатах, который известен как туристический и горнолыжный курорт. Расположен на Закарпатье на высоте около 500 метров. Лежит в долине реки Вича, возле гор Темнатик и Плай.через него проходит железная дорога Киев – Чоп.

За сжигание травы украинцы будут платить большие штрафы

Сжигание сухой травы в Украине считается серьезным нарушением, а не "привычной весенней практикой".

С наступлением тепла экологи и полиция проводят рейды: проверяют частные дворы, огороды и открытые территории, фиксируют поджоги и составляют протоколы.

За сжигание травы штрафуют:

граждан на 3060 – 6120 гривен;

должностных и юридических лиц на 21 420 гривен;

если огонь повлек ущерб имуществу или угрожал жизни – наказание ужесточается, возможно уголовное производство;

в лесах, заповедниках или вблизи них штрафы могут достигать десятков тысяч гривен.

Важно, что наказывают не только за сам факт поджога, но и за последствия. Если пожар распространился на чужой участок или нанес ущерб – придется еще и компенсировать ущерб.

Из-за сжигания травы уничтожается плодородный слой почвы (гумус), погибает микрофлора, полезные насекомые и мелкие животные, ухудшается урожайность. Кроме того, пожары легко выходят из-под контроля и перебрасываются на леса, поля, здания и жилье. Из-за человеческой халатности ежегодно возникают тысячи таких пожаров.

В 2026 году работают мобильные группы, а также используются дроны и спутниковый мониторинг, чтобы быстрее выявлять поджоги и привлекать нарушителей к ответственности.