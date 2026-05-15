Об этом рассказали в Киевской областной военной администрации. Если в вашем регионе тревога – будьте в укрытии!

Смотрите также Массированный удар по Украине: Воздушные силы показали, как сбивали вражеские цели – мощные кадры

Что известно об ударах по Киевской области 15 мая?

Тревогу в нескольких районах Киевской области дали в половине седьмого вечера. Это Бучанский, Бориспольский и Броварской районы. Сирены прозвучали и в столице – в 18:26. Добавим, что в течение дня тревоги звучали несколько раз в Киеве и Киевской области.

Сначала мониторинговые сообщества, а затем и Воздушные силы сообщили о реактивном "Шахед" на Вышгород.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям,

– говорится в заметке областной военной администрации.

Там традиционно попросили соблюдать информационную тишину, то есть не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников. Речь как о фотографировании, так и о фиксации работы ПВО на видео. А также о так называемых стримах – трансляции в прямом эфире или записи "кружочков" в соцсетях в режиме реального времени.

Однако отбой дали достаточно быстро – в 18:40. Это касалось и области, и столицы.

Обратите внимание! В это время были взрывы и в Харькове. Россияне ударили боевым дроном по Основянскому району.



Была атака и на Запорожье: к сожалению, известно о двух раненых, значительно повреждены частные дома. "Россияне целят в промышленную инфраструктуру, однако больше всего под ударом – гражданские", – написал глава ОВА Иван Федоров.

Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог

Напоминаем, что карта интерактивная, то есть автоматически обновляется в режиме онлайн.

А быстрее всего о взрывах в Украине и их последствиях вы можете узнать из телеграм-канала 24 Канала. Важно, что наши редакторы наполняют его и ночью, поэтому вы будете в курсе самых свежих новостей.

Россия хочет атаковать центр Киева

Владимир Зеленский 15 мая рассказал о новых данных от ГУР. По информации разведчиков, оккупанты имеют целый список адресов, среди которых объекты, расположены в центре города. Речь об Офисе Президента, подземные бункеры, а также о резиденции Зеленского на Киевщине.

Что касается массированной атаки по Украине 13 – 14 мая, то исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в разговоре с 24 Каналом напомнил: Путин любит обстреливать Украину накануне разговоров с Трампом. А на этот раз поводом можно считать встречу Дональда Трампа с Си Цзиньпином в Китае. Диктатор боится, чтобы без России не договаривались о России.