Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Какие последствия удара по Запорожью?

Около 17:00 Иван Федоров сообщил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области. Впоследствии также добавилась угроза ударных беспилотников.

По данным корреспондентов Общественного, в 17:35 и 18:01 в Запорожье прогремели взрывы.

Вражеский удар был по объекту промышленности.

Россияне целят в промышленную инфраструктуру, однако больше всего под ударом – гражданские,

– написал начальник ОВА.