Об этом пишут Воздушные силы ВСУ.

Как защитники отражали вражеские атаки 13 и 14 мая?

Воздушные силы показали боевую работу военных 160 зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг" во время вражеского комбинированного удара 13 – 14 мая. На кадрах защитники уничтожают вражеские дроны типа "Шахед", которые летели атаковать Юг нашего государства.

Как отработали по "Шахедам" на Юге Украины

Отдельно Воздушные силы показали работу защитников из Зенитной ракетной Львовской бригады имени И. Выговского Воздушного командования "Запад". На кадрах показан момент сбивания вражеской воздушной цели.

Как сбивали цели на Западе Украины

Кстати, военный обозреватель Василий Пехньо заметил в эфире 24 Канала, что более 1 500 дронов, которые атаковали Украину 13 и 14 мая, это рекорд. По словам эксперта, особенность атаки также заключается в том, что россияне активнее использовали приграничье: "Шахеды" проходили фактически над территорией Беларуси, Молдовы, Румынии.

Какие детали самой массированной атаки врага по Украине?

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что в ночь на 14 мая Россия нанесла один из самых мощных комбинированных массированных ударов по Украине. Во время атаки враг применял ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты, а также реактивные дроны и барражирующие боеприпасы. Украинская ПВО работала почти непрерывно в течение всей ночи.

По данным Воздушных сил ВСУ, радиотехнические войска зафиксировали 731 средство воздушного нападения, из которых 693 цели были сбиты или приглушены силами ПВО, авиацией и подразделениями РЭБ. Среди перехваченных целей – крылатые ракеты Х-101, баллистические ракеты "Искандер-М" и С-400, а также сотни ударных БпЛА типа "Шахед" и других модификаций.

Российская армия осуществила масштабную комбинированную атаку на объекты критической инфраструктуры Украины, оставив без света часть потребителей в 11 областях и Киеве. Энергетики советуют ограничить пользование мощными электроприборами в вечерние часы.

В Киеве в результате российской атаки есть попадание в многоэтажный дом, где полностью уничтожен целый подъезд с 9 по 1 этажи. На данный момент известно о 16 погибших в столице, но поисково-спасательная операция еще продолжается, поэтому это количество может возрасти.