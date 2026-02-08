Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Що відомо про вибухи у Львові?

Повітряну тривогу у різних районах Львівщини оголосили 8 лютого о 07:52. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих БпЛА на Львівщині. Дрони летіли повз Ходорів, південно-західним курсом.

Згодом військові повідомили про рух російських дронів до обласного центра.

Львів – БпЛА в напрямку міста,

– написали в ПС ЗСУ.

Вже близько 08:48, за даними Андрія Садового, у Львові пролунали вибухи. Наразі немає подробиць щодо наслідків вибухів під час атаки.

Проте вже після 08:56 по області пролунав відбій загрози ударів безпілотниками.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.