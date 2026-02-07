У кількох областях оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників. О 23:22 сирена завила і для Одещини.
Дивіться також Має бути у кожному корпусі, – полковник запасу назвав спосіб протистояти комбінованим атакам РФ
Що відомо про вибухи в Одесі?
О 23:31 Повітряні сили попередили про рух БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Чорноморськ та Овідіополь.
О 23:43 глава Одеської МВА Сергій Лисак повідомив про вибухи у місті.
В місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях,
– написав чиновник.
Вибухи в Одесі та області підтвердив і голова ОВА Олег Кіпер. Він заявив про роботу ППО у регіоні.
О 23:49 з'явилося повідомлення від військових про те, що група БпЛА прямує курсом на Одесу.
Монітори тим часом пишуть про 1 БпЛА над Одесою, 2 БпЛА у бік Лиманки та 2 БпЛА в акваторії Чорного моря, що рухаються у бік Одеси.
О 23:55 в Одесі знову чули вибухи. Монітори зазначають, що на місто прямують 8 дронів.
Які наслідки масованої атаки на Україну 7 лютого?
- Уночі ворог вкотре масовано атакував українську енергетику, використавши понад 400 ракет і дронів.
- Під ударом опинились енергооб'єкти у восьми областях. Атаковані були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ.
- Ворог вдарив також по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС.
- У кількох областях запровадили аварійні відключення світла.
- До 60% побутових споживачів та підприємств на Одещині залишаються без електропостачання через екстрені відключення після російських атак.