У кількох областях оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників. О 23:22 сирена завила і для Одещини.

Що відомо про вибухи в Одесі?

О 23:31 Повітряні сили попередили про рух БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Чорноморськ та Овідіополь.

О 23:43 глава Одеської МВА Сергій Лисак повідомив про вибухи у місті.

В місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях,

– написав чиновник.

Вибухи в Одесі та області підтвердив і голова ОВА Олег Кіпер. Він заявив про роботу ППО у регіоні.

О 23:49 з'явилося повідомлення від військових про те, що група БпЛА прямує курсом на Одесу.

Монітори тим часом пишуть про 1 БпЛА над Одесою, 2 БпЛА у бік Лиманки та 2 БпЛА в акваторії Чорного моря, що рухаються у бік Одеси.

О 23:55 в Одесі знову чули вибухи. Монітори зазначають, що на місто прямують 8 дронів.

