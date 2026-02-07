Ворог знову розпочав атаку України безпілотниками після того, як уночі завдав масованого комбінованого удару по енергооб'єктах, передає 24 Канал.

Для яких областей є загроза з повітря?

Де оголосили тривогу: дивіться на карті

21:49, 7 лютого

Група БпЛА на північ Полтавщини з Сумщини.

21:08, 7 лютого

БпЛА на півдні Сумщини, курсом на Полтавщину.

20:34, 7 лютого

  • Сумщина – група БпЛА на півночі – курсом на Чернігівщину.
  • Дніпропетровщина – група БпЛА в районі населених пунктів Славгород, Письменне.