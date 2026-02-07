Враг снова начал атаку Украины беспилотниками после того, как ночью нанес массированный комбинированный удар по энергообъектам, передает 24 Канал.

Для каких областей есть угроза с воздуха?

Где объявили тревогу: смотрите на карте

21:49, 7 февраля

21:08, 7 февраля

БпЛА на юге Сумщины, курсом на Полтавщину.

20:34, 7 февраля

  • Сумщина – группа БпЛА на севере – курсом на Черниговщину.
  • Днепропетровщина – группа БпЛА в районе населенных пунктов Славгород, Письменное.