Такое мнение высказал в разговоре с 24 Каналом майор, командир 1030 отдельного зенитного ракетного дивизиона "Аквила" 3 армейского корпуса Максим Зайченко, подчеркнув, какие первоочередные задачи стоят перед украинским войском. Он назвал важные шаги, которые нужно осуществить.
Смотрите также Будет жесткий разговор по огневым группам, – Зеленский рассказал о тяжелых повреждениях энергетики
Какие способности нужно наращивать украинским силам?
Зайченко отметил, что министр обороны Михаил Федоров поставил задачу ликвидировать в месяц 50 тысяч единиц живой силы врага. И этот показатель является вполне реальным.
"Когда-то нам говорили, что нереально сбивать "Шахеды" зенитными дронами, но как оказалось, это реально. Уверен, что как раз такой план на 2026 год и будет реализован: увеличение количества беспилотных систем для поражения и планка по ликвидации 50 тысяч оккупантов. Это не просто так было озвучено, и имеет все шансы на реализацию", – подчеркнул командир ракетного дивизиона.
Обратите внимание! По мнению подполковника и начальник отдела международного военного сотрудничества Командования Сил ТрО Тараса Березовца, озвученная министром обороны цель в 50 тысяч ликвидированных оккупантов в месяц может стать реальной уже через несколько месяцев. Это напрямую зависит от масштабирования дроновой компоненты – количества расчетов БпЛА и стабильных поставок ударных дронов.
Также существует, по его мнению, насущная потребность в наращивании способности по беспилотникам. В 2025 году по территории Украины было выпущено 55 тысяч "Шахедов" и их имитаторов. Соответственно есть потребность в увеличении существующих и создании дополнительных подразделений и оснащении их средствами поражения. Для этого необходима поддержка западных партнеров по предоставлению образцов вооружения и техники украинским военным.
По направлению моей работы, то считаю, что ПВО Сухопутных на уровне с Силами беспилотных систем и Воздушными силами должно стать полноценным игроком в борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Мы действительно показываем высокие результаты эффективности уничтожения, но масштабирование угроз со стороны противника неуклонно растет,
– пояснил Максим Зайченко.
В то же время стандартные зенитно-ракетные средства являются дорогостоящими и они есть в малом количестве. Поэтому нужно создавать способности, повышать так называемые малые ПВО, что и делают другие рода войск.
С какими сложностями сталкивается украинская ПВО?
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко подчеркнул, что совершенствование противовоздушной обороны Украины остается одной из приоритетных задач для украинского войска. В частности, производители увеличивают объемы производства дронов-перехватчиков и это дает результаты. Во время атаки в ночь со 2 на 3 февраля 2026 года Силы территориальной обороны ВСУ сбили всего 34 беспилотника. Из них – большинство – 17 было перехвачено дронами-перехватчиками.
Также, по мнению военного эксперта Романа Свитана, армейская ПВО в определенном секторе должна работать по системе охраны периметра. Например, сектор площадью 50 квадратных километров удерживают не только на земле, но и в воздухе, создавая бесполетную зону. Противнику не дают возможности двигаться ни на позициях, ни в воздухе. Если баллистические ракеты летают на высшей высоте, то с аэроцелями можно справиться.
Кроме того, по мнению начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, противник изменил подход к воздушным атакам на Украину. Россияне значительно увеличили количество использования ударных БпЛА и баллистических ракет. Ведь в 2022 – 2023 годах их основным оружием были крылатые ракеты. Рост количества баллистических запусков значительно усложняет работу ПВО Украины.