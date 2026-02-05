Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что речь идет о системе охраны периметра. Именно так должна работать армейская ПВО в определенном секторе.

Смотрите также Третий корпус и "Хартия" обновляют стандарты подготовки военных: презентация уже скоро, – СМИ

Как создать бесполетную зону?

Например, площадь сектора составляет 50 километров. Ее удерживают не только на земле, но и в воздухе, создавая бесполетную зону. Врагу не дают возможности продвинуться ни на позициях, ни в воздухе. Понятно, что баллистические ракеты летают на более высокой высоте, но с аэроцелями можно справиться.

Армейская ПВО в Третьем корпусе построена правильно. На базе "Тройки" можно расширять этот механизм на всю линию фронта от Одессы до Беларуси. Плотная фронтовая ПВО может работать, если армейские бригады наполнить дополнительными средствами перехвата,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Нужно заводить в эту зону мобильные огневые группы, по всей стране их есть тысячи. Они должны входить в корпуса. Это серьезно усилит подразделения людьми, которые уже знают, что такое перехват, умеют работать пулеметами, прицельными приборами.

"Если их усилить дронами-перехватчиками, ПЗРК малой дальности, тогда плотная фронтальная ПВО в составе корпусов покроет почти все 2 тысячи километров фронта. Мы забудем об аэроцелях, останется только одна проблема – баллистика", – добавил Роман Свитан.

Бороться с баллистикой можно только зеркальными ударами. Нам нужны собственные средства, которые смогут бить по России. Здесь важна работа с партнерами, в частности из Великобритании.

Как Украина улучшает свою ПВО?