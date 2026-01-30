Об этом военные рассказали "Украинской правде".
Что изменится для военных?
По словам военных, речь идет об обновлении программ базовой подготовки, а также обучение сержантского состава и младших офицеров.
Для каждого из этих направлений уже созданы отдельные рабочие группы, которые проводят встречи и готовят новую программу.
В чем проблема? Сейчас у нас есть некий гибрид – мы позаимствовали программу (подготовки военнослужащих, – 24 Канал) у американцев и наложили ее на старую советскую, которая сопротивляется нововведениям,
– пояснил собеседник издания.
Он добавил, что американская программа – человекоцентрическая, построена на ментальности, на примерах, а советская наоборот ориентирована на оружие и технику. Теперь военные пытаются это совместить.
Если ты что-то критикуешь, то должен предлагать на замену. Вот мы это и делаем – новую программу двумя корпусами,
– добавил он.
Сейчас конкретные нововведения, которые готовят Третий армейский корпус и "Хартия", не раскрывают. Их презентацию планируют провести в конце февраля.
Как военному оформить статус УБД?
Получить статус УБД могут военные, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях и работали на временно оккупированных территориях. Это считается официальным государственным признанием вклада гражданина в защиту Родины.
Автоматически статус УБД предоставляется, если его получать через Единый государственный реестр ветеранов войны. Если там есть все данные, то решение о предоставлении статуса принимается в режиме реального времени.
Кроме того, получить статус УБД можно через комиссию по вопросам рассмотрения материалов. При таких условиях срок рассмотрения составляет один месяц со дня получения документов.