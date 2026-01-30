Об этом военные рассказали "Украинской правде".

Что изменится для военных?

По словам военных, речь идет об обновлении программ базовой подготовки, а также обучение сержантского состава и младших офицеров.

Для каждого из этих направлений уже созданы отдельные рабочие группы, которые проводят встречи и готовят новую программу.

В чем проблема? Сейчас у нас есть некий гибрид – мы позаимствовали программу (подготовки военнослужащих, – 24 Канал) у американцев и наложили ее на старую советскую, которая сопротивляется нововведениям,

– пояснил собеседник издания.

Он добавил, что американская программа – человекоцентрическая, построена на ментальности, на примерах, а советская наоборот ориентирована на оружие и технику. Теперь военные пытаются это совместить.

Если ты что-то критикуешь, то должен предлагать на замену. Вот мы это и делаем – новую программу двумя корпусами,

– добавил он.

Сейчас конкретные нововведения, которые готовят Третий армейский корпус и "Хартия", не раскрывают. Их презентацию планируют провести в конце февраля.

