Про це військові розповіли "Українській правді".
Читайте також Добровольці з Донеччини розповіли про свій досвід та мотиви служби за "Контрактом 18 – 24"
Що зміниться для військових?
За словами військових, йдеться про оновлення програм базової підготовки, а також навчання сержантського складу й молодших офіцерів.
Для кожного з цих напрямків вже створені окремі робочі групи, які проводять зустрічі та готують нову програму.
У чому проблема? Зараз у нас є такий собі гібрид – ми запозичили програму (підготовки військовослужбовців, – 24 Канал) в американців і наклали її на стару радянську, яка чинить спротив нововведенням,
– пояснив співрозмовник видання.
Він додав, що американська програма – людиноцентрична, побудована на ментальності, на прикладах, а радянська навпаки орієнтовна на зброю та техніку. Тепер військові намагаються це поєднати.
Якщо ти щось критикуєш, то маєш пропонувати на заміну. Ось ми це і робимо – нову програму двома корпусами,
– додав він.
Наразі конкретні нововведення, які готують Третій армійський корпус і "Хартія", не розкривають. Їхню презентацію планують провести наприкінці лютого.
Як військовому оформити статус УБД?
Отримати статус УБД можуть військові, які брали безпосередню участь у бойових діях і працювали на тимчасово окупованих територіях. Це вважається офіційним державним визнанням внеску громадянина у захист Батьківщини.
Автоматично статус УБД надається, якщо його отримувати через Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Якщо там є всі дані, то рішення щодо надання статусу ухвалюється в режимі реального часу.
Крім того, отримати статус УБД можна через комісію з питань розгляду матеріалів. За таких умов термін розгляду складає один місяць з дня отримання документів.