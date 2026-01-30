Про це військові розповіли "Українській правді".

Що зміниться для військових?

За словами військових, йдеться про оновлення програм базової підготовки, а також навчання сержантського складу й молодших офіцерів.

Для кожного з цих напрямків вже створені окремі робочі групи, які проводять зустрічі та готують нову програму.

У чому проблема? Зараз у нас є такий собі гібрид – ми запозичили програму (підготовки військовослужбовців, – 24 Канал) в американців і наклали її на стару радянську, яка чинить спротив нововведенням,

– пояснив співрозмовник видання.

Він додав, що американська програма – людиноцентрична, побудована на ментальності, на прикладах, а радянська навпаки орієнтовна на зброю та техніку. Тепер військові намагаються це поєднати.

Якщо ти щось критикуєш, то маєш пропонувати на заміну. Ось ми це і робимо – нову програму двома корпусами,

– додав він.

Наразі конкретні нововведення, які готують Третій армійський корпус і "Хартія", не розкривають. Їхню презентацію планують провести наприкінці лютого.

