Про те, як оформити цей статус, повідомили в Міністерстві оборони. Статус учасника бойових дій гарантує захиснику соціальні і правові гарантії та, крім того, мотивує до подальшої служби.

Як військовому оформити статус УБД?

Міноборони здійснило заходи, щоб надання статусу учасника бойових дій відбувалося за спрощеною та прозорою процедурою. Його надають тим, хто:

брав безпосередню участь у виконанні бойових (службових, спеціальних) завдань у районах ведення воєнних дій;

виконували завдання на тимчасово окупованих територіях;

виконали бойове завдання з вогневого ураження противника у складі підрозділу ракетних військ або ППО незалежно від району виконання завдань.

Варто зазначити! Право на отримання статус УБД зберігається для тих військових, які потрапили в полон (якщо це було недобровільно) і для тих, хто зник безвісти під час виконання бойових завдань.

Процедура надання статусу УБД регулюється законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та відповідною постановою Кабміну.

Автоматично статус УБД надається, якщо його отримувати через Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Якщо там є всі дані, то рішення щодо надання статусу ухвалюється в режимі реального часу.

На сьогодні це найзручніший та найшвидший спосіб. Військовослужбовцю не потрібно писати рапорти чи збирати документи самостійно,

– кажуть у міністерстві.

Крім того, отримати статус УБД можна через комісію з питань розгляду матеріалів. За таких умов термін розгляду складає один місяць з дня отримання документів. Якщо комісія надає людині статус, то її дані передаються до реєстру й тоді він стає чинним. Якщо військовий не згоден з рішенням, то його також можна оскаржити в адміністративному або судовому порядку.

Чому можуть не надати статус УБД?

Відхилити надання статусу УБД комісія може в таких випадках:

відсутність правових підстав або необхідних документів;

подання неправдивої інформації;

наявність обвинувального вироку суду за умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин під час участі в бойових діях.

У випадку, якщо статус УБД має отримати захисник, який потрапив у полон чи зник безвісти документи має подавати командир частини протягом одного місяця.

Що варто знати про отримання статусу УБД?