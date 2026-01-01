Які відмінності між УБД та учасником війни?

Статус учасника війни призначений для громадян, які брали участь у війнах минулого, тоді як УБД передбачений для захисників та захисниць України часів незалежності, пише 24 Канал з посиланням на закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Згідно з законодавством, до ветеранів війни в Україні належать громадяни, які брали участь у захисті України або бойових діях на території інших країн. Для них визначили такі статуси:

учасники війни;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники бойових дій.

На УБД можуть претендувати громадяни, які виконували бойові завдання під час захисту України у воєнний та мирний час. Тоді як учасниками війни визнали військових армії Радянського Союзу, які в період Другої світової служили у Збройних Силах, а також цивільних, які в тилу працювали для забезпечення фронту.

Кому належить статус учасника війни?

До учасників війни за чинним законодавством України належать:

військовослужбовці, які проходили військову службу у Збройних Силах, військах і органах МВС Радянського Союзу та КДБ;

особи, які під час Другої світової війни працювали на територіях, що ввійшли до складу колишнього СРСР після 1944 року;

особи, які в період Другої світової працювали на тилових підприємствах, спорудженні фортифікацій та заготівлях палива й продуктів, навчалися у закладах професійно-технічної освіти, і яких залучали до відбудови об'єктів господарського і культурного призначення;

нагороджені орденами й медалями Радянського Союзу за працю й військову службу в тилу в роки Другої світової війни.

Важливо! Статус учасника війни для народжених після 31 грудня 1932 року можуть встановити тільки за наявності документів або інших доказів на підтвердження факту роботи у вказаний період.

Хто може отримати УБД в Україні?

На статус учасника бойових дій можуть претендувати:

військові, які служили у військових підрозділах діючої армії під час Другої світової війни, а також підпільники та партизани;

військовослужбовці, які брали участь у бойових діях в Афганістані;

військовослужбовці Збройних Сил України, Служби зовнішньої розвідки України, Служби безпеки України, поліціянти, особи рядового, начальницького складу та військовослужбовці МВС, інших законних військових формувань, яких за рішенням держави скеровували для участі в міжнародних операціях з підтримання миру й безпеки або у відрядження до держав, де тривали бойові дії;

військовослужбовці ЗСУ, СБУ, Нацгвардії, розвідувальних органів, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, які брали участь в антитерористичній операції у Донецькій і Луганській областях та виконували завдання для оборони України;

учасники збройної боротьби за незалежність України у 20 столітті у складі Української повстанської армії, "Поліської Січі", Української народної революційної армії, "Карпатської Січі", Української військової організації, збройних підрозділів Організації українських націоналістів;

учасники груп піротехнічних робіт, яких залучали до виконання завдань з розмінування вибухонебезпечних предметів на території України.

Що потрібно для отримання статусу УБД?

Отримати статус УБД військовослужбовці, які брали або продовжують брати участь у бойових діях, можуть:

автоматично через Єдиний державний реєстр ветеранів війни, куди уповноважені військових частин зобов’язані внести дані впродовж 5 днів з моменту початку виконання бойового завдання;

через Єдиний державний реєстр ветеранів війни, куди уповноважені військових частин зобов’язані внести дані впродовж 5 днів з моменту початку виконання бойового завдання; особисто через подання документів до однієї з 21 комісії Міністерства оборони, які розглядають такі матеріали.

Для самостійного звернення потрібно мати заяву за встановленою формою, два фото 3×4 на матовому папері, а також документи на підтвердження участі в бойових діях.