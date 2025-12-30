Хто може отримати компенсацію?

Право на грошову компенсацію на житло мають окремі категорії громадян, для яких держава визначила першочергову підтримку, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

Стати на квартирний облік можуть:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю I та II групи внаслідок війни;

члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України;

ветерани війни, які мають підтверджену потребу в поліпшенні житлових умов;

внутрішньо переміщені особи.

Важливо! Компенсація може надаватися замість отримання квартири від держави та використовується для придбання житла у власність. На відміну від житлового ваучера, де сума фіксована, компенсація розраховується індивідуально.

Що таке квартирний облік і навіщо він потрібен?

Квартирний облік є офіційною процедурою, яка потребує підтвердження, що людині необхідне поліпшення житлових умов.

Зверніть увагу! Без перебування на цьому обліку отримати ані житло, ані грошову компенсацію неможливо. Дата взяття на облік визначає черговість надання житла або компенсації.

На облік беруть громадян, які:

не мають власного житла;

проживають у перенаселеному або аварійному помешканні;

мешкають у житлі, що не відповідає санітарним або технічним нормам.

Які документи потрібно підготувати?

Для постановки на квартирний облік необхідно зібрати базовий пакет документів, зазначають у Дії. Він може відрізнятися залежно від статусу заявника та складу сім'ї.

Зазвичай подають:

заяву про взяття на квартирний облік;

довідки про реєстрацію місця проживання всіх членів сім'ї;

копії документів, що підтверджують статус ветерана або члена сім'ї загиблого;

документи про наявне житло або його відсутність;

довідки про перебування або неперебування на обліку за місцем роботи.

Куди звертатися для взяття на облік?

Подати документи можна за місцем фактичного проживання. Для цього звертаються до:

центру надання адміністративних послуг;

виконавчого органу місцевої ради;

районної державної адміністрації у містах з районним поділом.

Рішення про взяття на квартирний облік ухвалюють протягом 30 календарних днів з дати подання заяви.

Як відбувається отримання житла або виплата компенсації?

Після взяття на облік заявник потрапляє до черги. Подальший порядок дій виглядає так:

Очікування своєї черги відповідно до пріоритету. Розгляд кандидатури місцевою комісією. Ухвалення рішення про надання житла або виплату компенсації.

У разі позитивного рішення компенсацію перераховують на спеціальний рахунок, а житло надають у встановленому законом порядку.

Важливо! Якщо заяву про надання житла відхилили, варто ретельно перевірити документи. Зазвичай підставами для відмови стають неправильні відомості, неофіційне працевлаштування або вже отримана компенсація.

