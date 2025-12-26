Які будуть виплати для УБД у 2026 році?
Загальний розмір пенсії учасника бойових дій у 2025 році не може бути меншим, ніж 210% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Дивіться також УБД в Україні доступні пільги на комуналку: як розрахувати суму знижки
Законодавство передбачає, що УБД наразі не може отримувати пенсійні виплати менш ніж 5 528 гривень на місяць.
Постановою Кабінету Міністрів України передбачено, що учасникам бойових дій у разі, коли їх щомісячний розмір пенсійних виплат не досягає 5 528 гривень, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів,
– наголошують у ПФУ.
Але оскільки виплати учасників бойових дій прив'язані до розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, то у 2026 році вони можуть зрости через його підвищення. Також на суму пенсії УБД може вплинути індексація.
Зауважте! Прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність з 1 січня 2026 року становитиме 2 595 гривень.
Що впливає на розмір пенсії УБД?
Втім, розмір пенсії учасників бойових дій не є однаковим для всіх. Виплати розраховуються з урахуванням:
- набутого страхового стажу УБД;
- грошового забезпечення чи зарплати, з якого були сплачені страхові внески;
- дати виходу на пенсію тощо.
До того ж до грошового забезпечення ветерана враховують як посадовий оклад, так і виплати за звання, надбавку за вислугу років, премії та інші доплати.
Важливо! За законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" до розміру призначеної пенсії УБД встановлюють підвищення у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Які одноразові виплати для УБД?
Окрім пенсії, УБД можуть розраховувати на одноразові виплати від держави. Зокрема, грошову допомогу виплачують у зв'язку з інвалідністю через бойові дії, пише Міноборони.
Розмір виплат залежить від ступеня непрацездатності і розраховується у відсотках від прожиткового мінімуму:
- для осіб І групи інвалідності – у розмірі 400-кратного прожиткового мінімуму;
- для осіб ІІ групи інвалідності – у розмірі 300-кратного прожиткового мінімуму;
- для осіб ІІІ групи інвалідності – у розмірі 200-кратного прожиткового мінімуму.
Варто знати! Також УБД виплачується щорічна грошова допомога з нагоди Дня Незалежності України. Її розмір кожного року встановлює уряд.
Які пільги для УБД діють?
Учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію, однак за наявності встановлених законом умов. Для чоловіків можливість виходу на пенсію настає з 55 років, якщо страховий стаж становить не менше 25 років. Жінки можуть скористатися цим правом уже з 50 років, за умови наявності щонайменше 20 років страхового стажу.
Служба безпосередньо в зоні бойових дій зараховується за пільговими правилами: один місяць участі у бойових діях прирівнюється до трьох місяців страхового стажу. Це дозволяє військовим швидше накопичити необхідний стаж для призначення пенсії.
Окрім цього, учасники бойових дій мають право на низку державних пільг, зокрема у сфері медицини, транспорту, праці, оплати комунальних послуг, а також на отримання земельної ділянки.