Какие будут выплаты для УБД в 2026 году?
Общий размер пенсии участника боевых действий в 2025 году не может быть меньше, чем 210% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Смотрите также УБД в Украине доступны льготы на коммуналку: как рассчитать сумму скидки
Законодательство предусматривает, что УБД пока не может получать пенсионные выплаты менее 5 528 гривен в месяц.
Постановлением Кабинета Министров Украины предусмотрено, что участникам боевых действий в случае, когда их ежемесячный размер пенсионных выплат не достигает 5 528 гривен, выплачивается ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии в сумме, что не хватает до указанных размеров,
– отмечают в ПФУ.
Но поскольку выплаты участников боевых действий привязаны к размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то в 2026 году они могут вырасти из-за его повышения. Также на сумму пенсии УБД может повлиять индексация.
Обратите внимание! Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность с 1 января 2026 года составит 2 595 гривен.
Что влияет на размер пенсии УБД?
Впрочем, размер пенсии участников боевых действий не является одинаковым для всех. Выплаты рассчитываются с учетом:
- приобретенного страхового стажа УБД;
- денежного обеспечения или зарплаты, с которого были уплачены страховые взносы;
- даты выхода на пенсию и т. п.
К тому же в денежное обеспечение ветерана учитывают как должностной оклад, так и выплаты за звание, надбавку за выслугу лет, премии и другие доплаты.
Важно! По закону "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" к размеру назначенной пенсии УБД устанавливают повышение в размере 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Какие единовременные выплаты для УБД?
Кроме пенсии, УБД могут рассчитывать на единовременные выплаты от государства. В частности, денежную помощь выплачивают в связи с инвалидностью из-за боевых действий, пишет Минобороны.
Размер выплат зависит от степени нетрудоспособности и рассчитывается в процентах от прожиточного минимума:
- для лиц I группы инвалидности – в размере 400-кратного прожиточного минимума;
- для лиц ІІ группы инвалидности – в размере 300-кратного прожиточного минимума;
- для лиц ІІІ группы инвалидности – в размере 200-кратного прожиточного минимума.
Стоит знать! Также УБД выплачивается ежегодная денежная помощь по случаю Дня Независимости Украины. Ее размер ежегодно устанавливает правительство.
Какие льготы для УБД действуют?
Участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию, однако при наличии установленных законом условий. Для мужчин возможность выхода на пенсию наступает с 55 лет, если страховой стаж составляет не менее 25 лет. Женщины могут воспользоваться этим правом уже с 50 лет, при условии наличия не менее 20 лет страхового стажа.
Служба непосредственно в зоне боевых действий засчитывается по льготным правилам: один месяц участия в боевых действиях приравнивается к трем месяцам страхового стажа. Это позволяет военным быстрее накопить необходимый стаж для назначения пенсии.
Кроме этого, участники боевых действий имеют право на ряд государственных льгот, в частности в сфере медицины, транспорта, труда, оплаты коммунальных услуг, а также на получение земельного участка.