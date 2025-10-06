Кто имеет право на досрочную пенсию?

Участниками боевых действий, по закону, считаются лица, которые выполняли боевые задачи для защиты Родины в составе различных военных подразделений и родов Вооруженных сил Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Военные со статусом УБД могут претендовать на досрочный выход на пенсию по возрасту при следующих условиях:

в 55 лет мужчины, имеющие не менее 25 лет страхового стажа;

в 50 лет женщины при наличии не менее 20 лет стажа.

Подробный перечень военных, которые относятся к участникам боевых действий и имеют право на досрочную пенсию указан в статье 6 закона № 3551 "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

Важно! УБД, которые несли военную службу в зоне активных боевых действий, могут заражать тройной страховой стаж. По информации ПФУ, военнослужащим на передовой исчисляют стаж в соотношении 1 к 3, то есть месяц за три.

Как УБД оформить пенсию?

Участники боевых действий могут подать заявление о назначении или перерасчете пенсии онлайн – через вебпортал Пенсионного фонда Украины. Или же это можно сделать лично – в любом сервисном центре.

Чтобы назначили пенсию, необходимы, кроме заявления, такие документы:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

трудовая книжка;

другие документы, подтверждающие приобретенный о страховом стаже (в частности, военную службу);

справка о денежном обеспечении на декабрь 2016 года, если эти сведения отсутствуют в Реестре застрахованных лиц;

удостоверение участника боевых действий;

справка об участии в мероприятиях по обороне страны;

фотография для пенсионного удостоверения).

Стоит знать! Для оформления пенсий УБД понадобятся оригиналы документов.

Какой размер пенсии для УБД?