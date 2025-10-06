Кто имеет право на досрочную пенсию?
Участниками боевых действий, по закону, считаются лица, которые выполняли боевые задачи для защиты Родины в составе различных военных подразделений и родов Вооруженных сил Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Военные со статусом УБД могут претендовать на досрочный выход на пенсию по возрасту при следующих условиях:
- в 55 лет мужчины, имеющие не менее 25 лет страхового стажа;
- в 50 лет женщины при наличии не менее 20 лет стажа.
Подробный перечень военных, которые относятся к участникам боевых действий и имеют право на досрочную пенсию указан в статье 6 закона № 3551 "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".
Важно! УБД, которые несли военную службу в зоне активных боевых действий, могут заражать тройной страховой стаж. По информации ПФУ, военнослужащим на передовой исчисляют стаж в соотношении 1 к 3, то есть месяц за три.
Как УБД оформить пенсию?
Участники боевых действий могут подать заявление о назначении или перерасчете пенсии онлайн – через вебпортал Пенсионного фонда Украины. Или же это можно сделать лично – в любом сервисном центре.
Чтобы назначили пенсию, необходимы, кроме заявления, такие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);
- трудовая книжка;
- другие документы, подтверждающие приобретенный о страховом стаже (в частности, военную службу);
- справка о денежном обеспечении на декабрь 2016 года, если эти сведения отсутствуют в Реестре застрахованных лиц;
- удостоверение участника боевых действий;
- справка об участии в мероприятиях по обороне страны;
- фотография для пенсионного удостоверения).
Стоит знать! Для оформления пенсий УБД понадобятся оригиналы документов.
Какой размер пенсии для УБД?
Размер пенсии для участников боевых действий в Украине определяется в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" №1058 от 9 июля 2003 года. Основными факторами, влияющими на сумму выплат, является продолжительность страхового стажа и размер заработка, с которого уплачивались взносы в Пенсионный фонд.
Кроме основной пенсии, ветераны имеют право на ряд доплат. В частности, им начисляется надбавка в размере 25% прожиточного минимума в соответствии со статьей 12 Закона "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".
Также участникам боевых действий предоставляется целевая денежная помощь на проживание – 40 гривен согласно Закону №1603 "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны".