Какие жилищные льготы есть для УБД?
УБД в Украине имеют право на ряд льгот, в частности скидку на коммуналку, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Смотрите также Тарифы на коммуналку: вырастут ли суммы в платежках украинцев в 2026 году
В частности, можно получить такие льготы:
- 75% скидка на коммунальные услуги и газ в пределах средних норм потребления. Также УБД доступны такие жилищные льготы:
- Скидка 75% на квартирную плату (из расчета 21 кв. метра на человека и 10,5 кв. метра на семью);
- 75% скидка на топливо для домов без центрального отопления;
- 20% скидка на установку квартирного телефона и 50% – на абонементную плату.
Как рассчитать льготу на коммунальные услуги?
Рассмотрим пример расчета скидки на электроэнергию для семьи из трех человек. Условно, семья, потратившая за месяц 160 киловатт-часов электроэнергии, не превысила норму. За 4,32 гривны за киловатт-час домохозяйство должно было бы оплатить 4,32 × 160 = 691,2 гривен.
Как посчитать конечную сумму:
- 691,2 × 0,75 = 518,4 гривен (размер полученной скидки)
- 691,2 - 518,4 = 172,8 гривны (конечная сумма, которую стоит оплатить за свет).
Итак, семья военного, имеющего право на социальную защиту от государства, в таком случае заплатит за свет 172,8 гривен вместо 691,2 гривны.
Какие еще льготы доступны для УБД?
Участники боевых действий могут получить земельные участки определенных размеров для различных целей, но во время военного положения бесплатная передача таких участков запрещена.
В Украине доступны и другие льготы для УБД. Военные получают льготы на медицинское обслуживание, коммунальные услуги, транспорт и трудовые права, включая бесплатные лекарства, скидки на оплату услуг и приоритетное трудоустройство.