Какие жилищные льготы есть для УБД?

УБД в Украине имеют право на ряд льгот, в частности скидку на коммуналку, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

В частности, можно получить такие льготы:

75% скидка на коммунальные услуги и газ в пределах средних норм потребления. Также УБД доступны такие жилищные льготы:

Скидка 75% на квартирную плату (из расчета 21 кв. метра на человека и 10,5 кв. метра на семью);

75% скидка на топливо для домов без центрального отопления;

20% скидка на установку квартирного телефона и 50% – на абонементную плату.

Как рассчитать льготу на коммунальные услуги?

Рассмотрим пример расчета скидки на электроэнергию для семьи из трех человек. Условно, семья, потратившая за месяц 160 киловатт-часов электроэнергии, не превысила норму. За 4,32 гривны за киловатт-час домохозяйство должно было бы оплатить 4,32 × 160 = 691,2 гривен.

Как посчитать конечную сумму:

691,2 × 0,75 = 518,4 гривен (размер полученной скидки)

691,2 - 518,4 = 172,8 гривны (конечная сумма, которую стоит оплатить за свет).

Итак, семья военного, имеющего право на социальную защиту от государства, в таком случае заплатит за свет 172,8 гривен вместо 691,2 гривны.

Какие еще льготы доступны для УБД?