Кто может претендовать на скидку?

Право на уменьшение стоимости коммунальных услуг имеют семьи, в которых воспитывается трое и более детей, независимо от того, или это полная семья, или один из родителей самостоятельно заботится о детях, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики.

Важно! Скидка начисляется только тогда, когда среднемесячный доход на одного члена семьи за шесть предыдущих месяцев не превышает размера налоговой социальной льготы, а именно 4 240 гривен.

Какие документы необходимо подготовить?

Процедура предусматривает подтверждение права на льготу через государственный реестр. Семья должна быть внесена в Единый автоматизированный реестр лиц, пользующихся льготами. Нужно подготовить пакет документов:

заявление на получение льготы;

копии паспорта, кода и справок о доходах всех членов семьи за последние шесть месяцев;

документ, подтверждающий фактическое место жительства, если семья живет не по адресу регистрации;

справку об использовании печного отопления или сжиженного газа – если речь идет о льготе на топливо.

Эти документы подтверждают состав семьи, ее финансовое состояние и фактическое потребление услуг.

Куда обращаться и как подать заявление?

По данным портала "Дія", подать документы можно в сервисном центре Пенсионного фонда, в органах соцзащиты или в любом ЦНАПе. Также возможно почтовое представление и электронная подача через вебпортал ПФУ или мобильное приложение.

Рассмотрение заявления длится ориентировочно до десяти рабочих дней. После принятия решения семья автоматически получает скидку, которая учитывается при оплате за коммунальные услуги.

Какой размер скидки и какой период действует?

Льгота предусматривает 50% оплаты жилищно-коммунальных услуг в пределах определенных норм. Ее назначают на двенадцать месяцев, но не дольше календарного года.

Если во время повторной проверки доход семьи оказывается больше установленного порога, в льготе могут отказать, однако семья имеет возможность обратиться за субсидией.

Что делать в случае вопросов или отказа?

Все виды доходов, включая временными или предпринимательскими, учитываются при определении права на скидку. Если семья сменила место жительства, нужно обновить адрес и подать подтверждающие документы.

В случае задержки рассмотрения или непонятного отказа стоит обратиться в подразделение Пенсионного фонда или повторно подать заявку онлайн.

Можно ли получить скидку, если квартира неприватизированная?