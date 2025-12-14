Яка мінімальна пенсія у військових?

Учасники бойових дій в Україні мають право на підвищені пенсійні гарантії. У 2025 році мінімальна пенсія для УБД становить 210% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд.

З урахуванням надбавок її фактичний розмір складає 5 528 гривень. Якщо розрахована пенсія виявляється меншою, держава компенсує різницю через адресну допомогу, щоб виплата залишалась на гарантованому рівні.

Важливо! Щоб оформити виплату, УБД можуть подати документи до ПФУ особисто або через електронний кабінет. Необхідні паспорт, ІПН, посвідчення УБД, документи про службу та довідка про грошове забезпечення.

Які діють доплати для УБД до пенсії?

Окрім цього, як нагадали у ПФУ, учасники бойових дій отримують низку доплат:

25% від прожиткового мінімуму це щомісячна надбавка;

цільова допомога на проживання становить 40 гривень;

разові виплати до державних свят.

На розмір пенсії УБД також впливають страховий стаж і грошове забезпечення, з якого сплачувались внески, включно з надбавками, преміями та виплатами за звання.

Цікаво! Служба на фронті зараховується за пільговим принципом: 1 місяць дорівнює 3 місяці стажу, що може суттєво збільшити розмір пенсії.

Що ще треба знати УБД про пенсію?